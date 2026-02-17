Юрист Соловьев описал механизм возврата денег за некачественные онлайн-курсы

Потребитель имеет право требовать возврата средств за онлайн-курсы, если их качество не соответствует ожиданиям, даже при условии предоставления доступа к материалам. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT .

Соловьев отметил, что на данный момент законодательство не определяет единых стандартов качества для дистанционного обучения, поэтому ответственность за выбор курса лежит на самом потребителе.

Юрист посоветовал обращать внимание на наличие лицензии у образовательной платформы, а также тщательно изучать договор на оказание услуг, обращая внимание на порядок прохождения курса и подтверждение квалификации преподавателей.

Также специалист напомнил о важном разъяснении Верховного суда, которое подтвердило право потребителя отказаться от договора об оказании услуг в любое время при условии компенсации исполнителю фактически понесенных расходов.

Если материалы курса оказались общедоступными или некачественными, потребитель может требовать возврата пропорциональной части оплаченной суммы. В случае спора вопрос решается в судебном порядке, заключил собеседник.