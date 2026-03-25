Юрист Соловьев обозначил риски фиктивного расторжения брака

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT предупредил о возможных последствиях фиктивного развода. Он подчеркнул, что хотя за такой развод нет специального наказания, его могут признать недобросовестным действием с серьезными правовыми последствиями.

Эксперт пояснил, что фиктивные разводы регистрируются по разным причинам, включая получение государственных выплат и пособий, минимизацию рисков при делении бизнеса и дорогого имущества, а также уклонение от выплат по долговым обязательствам.

Соловьев отметил, что для доказательства фиктивности развода могут быть использованы свидетельские показания, факты совместного проживания и отдыха бывших супругов, отсутствие раздела имущества и совместное воспитание детей.

Несмотря на сложность различения ситуаций, когда развод был вынужденным, а дальнейшее совместное проживание — результатом примирения, и случаев умышленного расторжения брака, суд все же может признать развод недобросовестным. В таком случае, как подчеркнул юрист, могут измениться решения по долговым обязательствам, банкротству, быть взысканы налоги и зафиксировано нарушение трудовой дисциплины.