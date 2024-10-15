Юрист Соловьев объяснил, что законный перенос сотовой вышки требует несколько экспертиз

Тем, кто противостоит установке сотовых вышек, не стоит прибегать к незаконным методам и самостоятельно их сносить. Вместо этого можно официально инициировать их демонтаж и даже получить компенсацию за причиненный вред здоровью. Об этом рассказал ОТР заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Сумма выплаты может достигать миллиона рублей и более, однако для этого необходимо доказать связь между функционированием вышки и ухудшением состояния здоровья. Следует обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру для начала проверки.

Как отметил Соловьев, установление причинно-следственной связи важно в любой ситуации, когда необходимо привлечь кого-то к ответственности за вред здоровью. В случаях с вышками нужно выяснить, насколько их расположение и работа соответствуют установленным нормам.

Юрист оюъяснил, что существуют определенные нормативы, которые должны быть соблюдены в отношении излучения сотовых вышек. Необходимо провести экспертизу, чтобы определить мощность сигнала и характеристики оборудования, а затем оценить плотность застройки в районе.

Если концентрация объектов высока, уровень сигнала будет ниже. Для того чтобы подтвердить, что состояние здоровья человека ухудшается именно из-за близости вышки, потребуется заключение не только технических специалистов, но и медиков. Только так можно будет установить связь между вышкой и здоровьем. Если эксперты выявят нарушения норм и подтвердят их негативное влияние на здоровье, можно будет обращаться в суд.