Юрист Соловьев объяснил, что за обнаружение на даче клада из культурных ценностей можно получить 50% от их стоимости

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев в разговоре с сайтом RT дал рекомендации о том, как правильно поступить при обнаружении клада на дачном участке.

Как отметил эксперт, клад — это зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право.

Соловьев подчеркнул, что клад делится поровну между владельцем участка и нашедшим его лицом, если иное не предусмотрено их соглашением. Если же человек проводил раскопки без разрешения собственника земли, клад полностью переходит в собственность владельца участка, сообщила газете «Петербургский дневник».

Юрист также добавил, что вещи из клада, относящиеся к культурным ценностям, передаются в государственную собственность. Владелец участка и нашедший клад получают вознаграждение в размере 50% от его стоимости. Эта сумма делится поровну, если нет иного соглашения между сторонами.

При этом, по словам эксперта, правила не распространяются на тех, чья работа или служба связана с проведением раскопок и поиском ценностей.