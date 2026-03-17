Юрист Соловьев объяснил, что сотрудника не могут уволить за частые больничные

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT объяснил, может ли работодатель уволить сотрудника за частые больничные.

По словам специалиста, увольнение сотрудника возможно только по основаниям, которые предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации. Нахождение на больничном в течение длительного времени не является одним из таких оснований.

«Право работающих граждан на освобождение от работы в период временной нетрудоспособности с сохранением за ними рабочего места и выплатой пособия установлено статьей 183 ТК России», — напомнил эксперт.

Юрист также уточнил, что одной из причин прекращения трудового договора по обстоятельствам, независящим от воли сторон, является признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности согласно медицинскому заключению.