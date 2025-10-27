Юрист Соловьев напомнил о возможности оформить доставку пенсии на дом

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал RT о возможности оформления доставки пенсии на дом. По его словам, пенсионеры могут получать пенсии, компенсации, субсидии и другие социальные выплаты через Почту России бесплатно.

Соловьев напомнил, что заявление можно подать лично в территориальный орган СФР или МФЦ, либо заказным письмом в территориальный орган СФР, а также онлайн на сайте sfr.gov.ru или на портале «Госуслуги».

После подачи заявления пенсию наличными будут доставлять на дом начиная со следующего выплатного периода. Дату доставки можно уточнить в отделении Почты России или у почтальона.