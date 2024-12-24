Юрист Соловьев напомнил, что за призывы к терроризму грозит до семи лет колонии

Российское законодательство подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет за публичные призывы, оправдание или пропаганду террористической деятельности. Об этом напомнил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT .

Он отметил, что тюремный срок может увеличиться до семи лет, если преступление совершено с использованием ресурсов СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернет. При вынесение приговора суд учитывает признание или непризнание вины фигурантом, его сотрудничество со следствием, а также ряд отягчающих обстоятельств.