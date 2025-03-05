Юрист Соловьев: эпидемии перестрелок с «травматами» в России нет

Перестрелки с травматическим оружием в России не являются эпидемией. К такому выводу пришел заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его мнению, каждый случай нужно рассматривать отдельно. Это не элементы одной тенденции, а частные инциденты, написала Общественная Служба Новостей .

В российском законодательстве содержится множество требований для желающих владеть «травматом». Человек должен быть психически здоров, уметь обращаться с оружием, знать правила его хранения и применения. Эти требования справедливы и разумны, считает юрист.

Соловьев также отметил, что получение соответствующей лицензии позволяет россиянам владеть охотничьим гладкоствольным и нарезным оружием. При этом усложнять процедуру оформления разрешения или запрещать «травматы» не имеет смысла, подчеркнул он.

Юрист считает, что запрет гражданского оружия не приведет к положительным изменениям. Люди начнут применять другие способы самообороны. С точки зрения уровня безопасности гораздо эффективнее изучить и соблюдать существующие нормы.