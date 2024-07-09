Юрист Славнов рассказал о возможности получения компенцсации после наезда самокатчика

Основатель и руководитель компании «АвтоЛикбез» Дмитрий Славнов в беседе с «ФедералПресс» рассказал как действовать, если на вас наехал самокатчик.

По словам юриста, в такой ситуации пострадавший может отстоять свои права и даже получить компенсацию за причиненный ущерб. Эксперт советует сразу же вызывать полицию, чтобы задокументировать факт наезда. Далее следует обратиться в травмпункт и получить заключение от врачей.

После всех этих действий можно будет подавать заявление в суд и требовать возмещение материальных и моральных убытков, добавил Славнов.

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