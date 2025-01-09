Юрист Славнов: поправки к ПДД подразумевают штрафы за еду и напитки за рулем

Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с «Ридусом» обсудил запрет на еду и напитки в процессе управления автомобилем в рамках предложенных Минтрансом РФ поправок к Правилам дорожного движения.

Специалист отметил, что прямого запрета на употребление пищи во время вождения поправки не содержат, однако в теории они позволят штрафовать любителей перекусить без отрыва от управления.

«Когда руки будут держать что-то иное, за исключением руля, алгоритм будет распознавать, что вы не держите руль, поэтому может выписывать штрафы. То есть в теории штраф за стакан кофе на основании поправок возможен», — подчеркнул юрист.

Также Славнов добавил, что перекусы за рулем — это плохая идея. Дорога требует предельной внимательности, поэтому отвлекаться на еду недопустимо.