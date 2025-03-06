Юрист Сивакова: при отказе в выдаче выплатного дела можно обратиться в суд

При выходе на пенсию в Социальном фонде России заводится выплатное дело — в нем хранятся все документы, которые могут понадобиться при расчете пенсионных выплат. Однако иногда СФР отказывает пенсионеру в выдаче копий этого дела. Юрист Ирина Сивакова рассказала, как получить доступ к нему. Об этом написал «ФедералПресс» .

По словам специалиста, закон об информации позволяет гражданам запрашивать у органов власти сведения, затрагивающие их права и свободы. Это право защищает также статья 24 Конституции РФ. Если в СФР отказываются выдать выплатное дело, можно обратиться в суд — скорее всего, иск будет удовлетворен.

В выплатном деле содержится информация о стаже, учтенном при начислении пенсии; соотношении заработков, использованном в пенсионной формуле; страховых взносах, сделанных с 2002 года. Ознакомившись с делом, пенсионер может задать вопросы СФР о неучтенных данных и разработать стратегию перерасчета пенсии. Ответ ему должны предоставить в течение 30 дней.