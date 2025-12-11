Юрист Сигутина отметила, что самовольная вырубка новогодней ели обернется штрафом или уголовным делом

Неофициальная вырубка елей в лесу может обернуться для россиян значительными финансовыми потерями. Так, за незаконно срубленное дерево гражданина могут оштрафовать на сумму от трех до четырех тысяч рублей. Если для вырубки использовалась бензопила, то штраф возрастет до пяти тысяч рублей. Об этом рассказала юрист Наталья Сигутина в беседе с aif.ru .

Кроме того, при нанесении крупного вреда, превышающего 80 тысяч рублей, гражданина могут привлечь к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом. Помимо штрафа, придется возместить и нанесенный ущерб, отметило ИА НСН.

По словам эксперта, нарушением считается не только полная вырубка дерева, но и слом нескольких веток для украшения.