Юрист Шайдуллина рассказала, что за отсиживание на работе можно получить выговор

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина сообщила « Москве 24 », что за нарушения трудовой дисциплины сотрудник может получить замечание или выговор, а при повторении проступка — увольнение.

Эксперт напомнила, что в Трудовом кодексе России закреплены основные права и обязанности работника и нанимателя, в том числе соблюдение трудовой дисциплины. В рабочее время человек должен заниматься только своими профессиональными обязанностями.

По словам специалиста, отсиживание или личные дела в рабочее время считаются нарушением, за которое предусмотрена ответственность. А вот обеденные часы сотрудник вправе использовать на свое усмотрение.