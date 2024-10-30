Юрист Сенина: активы Google могли бы арестовать из-за исков в РФ

В России 17 телеканалов потребовали взыскать с американской корпорации Google беспрецедентную сумму в два ундециллиона рублей. В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировала кандидат юридических наук Елена Сенина.

Она напомнила, что при длительном неисполнении судебного решения о штрафе остаются лишь два варианта решения проблемы. Речь идет о принудительном исполнении и банкротстве.

«Все активы компании <…> выявляют и тогда уже арестовывают и производят продажу с публичных торгов. <…> В процедуре банкротства также выявляются активы», — пояснила эксперт.

По словам юриста, процесс взыскания осложняет разрыв связей ответчика с РФ, который произошел еще в 2022 году.