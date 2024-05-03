Юрист Саверский: пострадавшие от препаратов против COVID вправе обращаться в суд | 360°

Общество 03 мая 2024, 17:00 Юрист Саверский: пострадавшие от препаратов против COVID вправе обращаться в суд

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Росздравнадзор выявил побочные эффекты от препаратов против коронавируса. Пострадавшие от таких лекарств вправе обращаться в суды, сообщил глава Лиги защитников пациентов, юрист Александр Саверский в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, в период пандемии массово применялись препараты, не прошедшие надлежащие клинические исследования. Некоторым больным эти лекарства принесли больше вреда, чем пользы.

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При этом в успехе подобных судебных дел юрист усомнился. В пандемию медики были вынуждены применять недоработанные лекарства — такова общемировая практика, отметил Саверский.