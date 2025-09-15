Юрист Савченко призвала избегать покупок вторичных квартир через посредников

Покупатели жилья на вторичном рынке часто сталкиваются с проблемами из-за низкой стоимости квартир. Юрист агентства «Согласие» Анастасия Савченко в разговоре с «Известиями» предупредила о возможных рисках покупки жилья по цене значительно ниже рыночных предложений.

По словам специалиста, низкая стоимость может свидетельствовать о проблемах с объектом недвижимости или продаже с целью быстрой реализации имущества. Кроме того, заниженные суммы в договорах купли-продажи также несут угрозу признания сделки недействительной.

Еще одним важным фактором является проверка документов на квартиру. Если жилье продается по доверенности, существует вероятность мошенничества или ошибок оформления бумаг. Поэтому Савченко посоветовала отказываться от покупок недвижимости через посредников, чтобы избежать рисков признания сделок недействительными.

Также рекомендуется обращать внимание на физическое и психологическое здоровье продавцов, поскольку недееспособность или отсутствие ясности сознания владельца недвижимости тоже способны стать причиной судебных разбирательств, заключила юрист.