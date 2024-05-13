Юрист Самсонюк: право кредитных каникул поможет отсрочить платежи по микрозаймам | 360°

Общество 13 мая 2024, 16:38 Юрист Самсонюк: право кредитных каникул поможет отсрочить платежи по микрозаймам

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Генеральный директор юридической компании «Юритех» Евгений Самсонюк рассказал о способах, которые помогут отсрочить платежи по микрозаймам. При возникновении финансовых сложностей можно попробоваться договориться с организацией, сообщил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Он также посоветовал не забывать про право пролонгации или кредитных каникул.

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«Шанс получить отсрочку по платежам велик, если вы, к примеру, заболели или внезапно потеряли работу. Главное — когда будете крепко стоять на ногах, не забудьте обговорить с МФО дальнейший порядок выплат», — пояснил специалист.

Еще один вариант — процедура банкротства физлица. Такой способ предполагает списание долгов, однако есть вероятность лишиться части имущества. Она уйдет с молотка в пользу кредиторов, отметил юрист.