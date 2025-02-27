Юрист Самойленко: зарубежные счета востребованы у представителей малого бизнеса

С момента введения санкций количество счетов, открытых россиянами за границей, выросло на 30%. Об этом рассказала юрист компании NSV Consulting Ксения Самойленко в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, такой финансовый инструмент особенно востребован у тех, кто часто путешествует. Так, в 2024 году общее число россиян, посетивших зарубежные страны, превысило 30 миллионов.

«Наиболее доступным способом расчетов за рубежом остается наличная валюта, приобретенная в России. Однако такой вариант не соответствует современным потребностям граждан. В связи с этим растет интерес к открытию счетов в зарубежных банках», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что иностранные счета пользуются популярностью у представителей малого бизнеса. В этом контексте востребованы страны Персидского залива, где российские предприниматели находят теплый прием.