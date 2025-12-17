Юрист Салкин сообщил о необходимости получения согласия соседей для установки личных камер в подъезде

Для установки личных камер видеонаблюдения на общем имуществе в подъезде необходимо получить согласие собственников, отметил юрист Михаил Салкин в интервью «Звезде» .

По его словам, если такое согласие получено, камера не должна фиксировать двери соседей без их разрешения, так как это нарушает их право на частную жизнь.

Юрист подчеркнул, что в отличие от личных камер претензии к видеоглазкам, встроенным в двери, возникают реже. Однако были случаи, когда соседей все же обязывали демонтировать такие устройства из-за нарушения приватности.