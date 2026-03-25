Юрист Салкин сообщил, что ИИ-платформы не будут отвечать за опасный контент

Юрист по гражданским и уголовным делам Михаил Салкин сообщил «Известиям» , что владельцы платформ, генерирующих контент с помощью искусственного интеллекта, не несут ответственность за возможный вред от созданных изображений или видеороликов.

По его словам, ответственность несут те, кто сгенерировал и использовал эту информацию, например, в качестве подложного доказательства в суде или для опорочивания кого-либо путем перерисовки чужого лица или подстановки чужого текста.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский отметил, что злоумышленники активно используют видео, созданные нейросетями, и качество таких роликов быстро улучшается. Это может привести к распространению дипфейков для потенциального шантажа, подчеркнул он.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать институт уполномоченного по защите прав граждан при взаимодействии с технологиями ИИ. Новый орган будет принимать жалобы на решения, связанные с искусственным интеллектом, анализировать ошибки алгоритмов и случаи распространения фейков. Также в задачи института войдет подготовка рекомендаций для безопасного внедрения ИИ в бизнесе и государственных структурах.