Юрист Салкин предупредил о штрафах до 15 тысяч рублей за оставленные в общем коридоре коробки

Юрист Михаил Салкин рассказал сайту NEWS.ru , что оставленные в общем коридоре многоквартирного дома коробки могут привести к административной ответственности. Эксперт подчеркнул, что захламление холла противоречит правилам противопожарной безопасности.

Салкин предупредил, что за коробки, оставленные в общем коридоре, можно получить штраф по части 1 статьи 20.4 КоАП в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Это связано с тем, что холл является эвакуационным выходом и не должен быть загроможден, напомнил специалист.