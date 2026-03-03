Юрист Салкин предупредил, что распространение слухов может обернуться крупным штрафом или колонией

Юрист Михаил Салкин в беседе с «Абзацем» пояснил, что слухи не всегда становятся основанием для привлечения к ответственности. Однако распространение заведомо ложных порочащих сведений может повлечь уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы или крупных штрафов.

Он отметил, что если распространяются сведения о фактах, а не оценочные суждения, при этом эта информация порочит человека и не соответствует действительности, то возникают правовые механизмы защиты. Суды обычно не принимают мнения и эмоции за факты, но отдельные формулировки могут переходить в оскорбления или клевету.

«За распространение заведомо ложных порочащих сведений (клевету) предусмотрена уголовная ответственность по статье 128.1 УК РФ», — подчеркнул Салкин.

Чаще всего квалификацию заявляют по части второй этой статьи, так как распространение часто происходит через интернет — в Teлеграм‑каналах, социальных сетях, видеороликах. Санкции по этой части предусматривают лишение свободы до двух лет, хотя чаще суды ограничиваются штрафом до миллиона рублей.

Если вы стали жертвой клеветы, лучший способ защиты — обратиться в суд с требованием признать сведения недостоверными, обязать ответчика опубликовать опровержение, прекратить распространение и при необходимости взыскать компенсацию морального вреда, подчеркнул Салкин.