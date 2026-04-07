Юрист Салкин объяснил, что действующее трудовое законодательство не устанавливает ограничений по числу работодателей

Работник может иметь основное место работы и одновременно состоять в трудовых отношениях по совместительству с несколькими работодателями. Об этом RT сообщил адвокат Михаил Салкин.

Действующее трудовое законодательство не устанавливает ограничений по числу работодателей, но вводит ограничения по продолжительности работы по совместительству. По общему правилу она не должна превышать четырех часов в день и половины месячной нормы рабочего времени.

Адвокат пояснил, что Трудовой кодекс не обязывает работника уведомлять основного работодателя о работе по совместительству. Однако есть исключение: если основная работа и предполагаемая работа по совместительству связаны с вредными или опасными условиями труда, то совместительство не допускается.

Также Салкин отметил, что Трудовой кодекс предусматривает необходимость получения согласия на работу по совместительству для руководителей организаций.

«Вместе с тем необходимо учитывать, что правовое положение такого работника менее устойчиво: трудовой договор по совместительству может быть прекращен, в частности, в случае приема на соответствующую должность работника, для которого эта работа будет являться основной», — заключил адвокат.