Юрист Салкин напомнил об ответственности за оскорбление соседа в чате
Юрист Михаил Салкин предупредил, что словесные перепалки в домовых чатах могут иметь юридические последствия. Многое зависит от формы общения, сообщил «Абзац».
По словам эксперта, обычные замечания или просьбы, например не ставить машину на газон, нарушением не считаются. Однако оскорбления и унижения в адрес конкретного соседа могут повлечь административную ответственность. За такое поведение предусмотрен штраф от пяти до 10 тысяч рублей.
Если же в чате звучат угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, возможна уголовная ответственность по статье 119 УК РФ. Для применения этой статьи у потерпевшего должны быть реальные основания опасаться осуществления угрозы, добавил сайт vse42.ru.