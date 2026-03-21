Юрист Салкин напомнил об ответственности за оскорбление соседа в чате

Юрист Михаил Салкин предупредил, что словесные перепалки в домовых чатах могут иметь юридические последствия. Многое зависит от формы общения, сообщил «Абзац» .

По словам эксперта, обычные замечания или просьбы, например не ставить машину на газон, нарушением не считаются. Однако оскорбления и унижения в адрес конкретного соседа могут повлечь административную ответственность. За такое поведение предусмотрен штраф от пяти до 10 тысяч рублей.

Если же в чате звучат угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, возможна уголовная ответственность по статье 119 УК РФ. Для применения этой статьи у потерпевшего должны быть реальные основания опасаться осуществления угрозы, добавил сайт vse42.ru.