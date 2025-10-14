Юрист Салкин напомнил о штрафах за расклейку объявлений на подъездной двери

Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru напомнил о наказании, которое предусмотрено за расклейку объявлений на подъездной двери.

Как пояснил специалист, соответствующее нарушение влечет за собой штраф. Размер денежного взыскания для граждан составляет от 1500 до 2000 рублей.

Салкин напомнил о существовании статьи 8.13 КоАП Москвы, запрещающей расклейку материалов в неположенном месте без разрешения собственника или управляющей компании.