Юрист Рыбакова назвала правомерным отказ работодателя в отпуске вне графика

Правомерность отказа работодателя в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска разъяснила почетный юрист, заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Елена Рыбакова в беседе с сайтом «Прайм» .

Специалист подчеркнула, что инициатива отдыха должна соответствовать утвержденному графику предприятия. Если сотрудник желает провести отпуск вне установленного порядка или менее полугода от даты трудоустройства, руководство вправе отказать, сообщил сайт Ura.ru.

Однако некоторые граждане имеют льготы: пенсионеры, доноры, многодетные семьи, родители детей-инвалидов и другие группы населения могут рассчитывать на свободный выбор дат своего отпуска, заключила Рыбакова.