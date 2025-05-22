Юрист Рыбакова назвала правомерным отказ работодателя в отпуске вне графика

Правомерность отказа работодателя в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска разъяснила почетный юрист, заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Елена Рыбакова в беседе с сайтом «Прайм».
Специалист подчеркнула, что инициатива отдыха должна соответствовать утвержденному графику предприятия. Если сотрудник желает провести отпуск вне установленного порядка или менее полугода от даты трудоустройства, руководство вправе отказать, сообщил сайт Ura.ru.
Однако некоторые граждане имеют льготы: пенсионеры, доноры, многодетные семьи, родители детей-инвалидов и другие группы населения могут рассчитывать на свободный выбор дат своего отпуска, заключила Рыбакова.
Каллас оправдалась за фатальную ошибку на брифинге в Сербии
«Европа будет разрушена». Меркель забила тревогу из-за мер против миграции
Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область
«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16
«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте