Юрист Рыбакова: для мужчин декрет может иметь экономическую выгоду

Российские мужчины стали чаще уходить в декрет вместо жен. В беседе с « Москвой 24 » почетный юрист столицы Елена Рыбакова пояснила, что отцы действительно имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

По закону первые 1,5 года будут оплачиваться. Процедура оформления стандартная: необходимо написать заявление и предоставить свидетельство о рождении.

«Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два последних года. Минимальное значение в 2025 году за полный месяц — 10 103 рубля, а максимальное — 68 995 рублей», — пояснила специалист.

По ее словам, декрет может быть экономически выгоден для молодых отцов. Особенно это касается семей, где у жены зарплата выше. Человек, решивший уйти в отпуск по уходу за ребенком, столкнется с потерей 60% дохода, поэтому рациональнее, чтобы за новорожденным присматривал тот партнер, чей заработок ниже, отметила Рыбакова.