Юрист Русяев: закон позволяет удерживать часть пенсии в счет оплаты кредита

Юрист Илья Русяев рассказал, могут ли удерживать часть пенсии в счет оплаты кредитов. Такая выплата считается личным доходом, и списание может происходить как автоматически по договору, так и через суд, заявил эксперт в беседе с News.ru .

По его словам, в статье 99 закона «Об исполнительном производстве» указано, что взыскание не должно превышать 50%. Исключения — алименты или возмещение вреда здоровью.

«Если пенсионер самостоятельно оформил договор потребительского кредита и указал свой пенсионный счет для списания платежей, банк вправе производить автоматическое списание, если это предусмотрено условиями соглашения», — пояснил юрист.

В противном случае, добавил Русяев, требуется судебное разбирательство, и кредитор получает исполнительный лист. Суд учитывает социальное положение должника: если после удержания средств пенсионер остается без средств к существованию, размер взыскания могут снизить.