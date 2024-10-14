Юрист Русяев: включенная при остановке аварийка не спасет от штрафа

Юрист Илья Русяев развеял главный миф о включенной аварийной сигнализации. На самом деле она не дает право останавливаться в любом месте, отметил эксперт в беседе с News.ru .

Специалист напомнил, что аварийка предназначена для оповещения других водителей о внештатной ситуации.

«Она ни в коем случае не является индульгенцией от административной ответственности», — пояснил юрист.

По его словам, остановка в запрещенном месте с включенной сигнализацией может обернуться получением штрафа. При реальной проблеме необходимо установить на дороге соответствующий знак, посоветовал Русяев.