Юрист Русяев: включенная при остановке аварийка не спасет от штрафа

Юрист Илья Русяев развеял главный миф о включенной аварийной сигнализации. На самом деле она не дает право останавливаться в любом месте, отметил эксперт в беседе с News.ru.
Специалист напомнил, что аварийка предназначена для оповещения других водителей о внештатной ситуации.
«Она ни в коем случае не является индульгенцией от административной ответственности», — пояснил юрист.
По его словам, остановка в запрещенном месте с включенной сигнализацией может обернуться получением штрафа. При реальной проблеме необходимо установить на дороге соответствующий знак, посоветовал Русяев.
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