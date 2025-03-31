Юрист Русяев: важные изменения для водителей вступят в силу с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года в нормативное регулирование сферы дорожного движения вносятся изменения. Они затронут российских и иностранных водителей, рассказал RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

Иностранные водительские удостоверения нельзя будет использовать после получения гражданства РФ или вида на жительство. Раньше можно было без экзамена обменять такие права, а теперь за это будут штрафовать на сумму от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, сообщил юрист.

По его словам, законодательство закрывает лазейку в правилах и устанавливает единые требования для всех, кто хочет управлять транспортом в России.

Кроме того, значительно увеличится штраф за грубые нарушения ПДД. Так, за превышение скорости более чем на 80 км/ч, выезд на встречную полосу и отсутствие полиса ОСАГО во второй раз накажут строже.

«Особое внимание уделено ужесточению наказания за управление в состоянии опьянения — штраф теперь составит 45 тысяч рублей», — уточнил Русяев.

Юрист добавил, что нововведения коснутся и обязательного страхования. Например, тариф для мотоциклистов будет зависеть от мощности двигателя, а для всех категорий — от возраста и стажа водителя.