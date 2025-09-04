Юрист Русяев указал на опасность предложений быстрого решения проблем

Юрист Илья Русяев рассказал в беседе с News.ru о рисках, связанных с предложениями быстрого решения проблем. За такими объявлениями часто стоят мошенники, которые пытаются получить доступ к личным данным.

Как пояснил эксперт, злоумышленники создают ощущение срочности и обещают быстрое разрешение трудностей, но на самом деле их цель — получить доступ к личным сведениям.

«Такие предложения сопровождаются просьбой о предоплате, получении доступа к данным банковских карт или даже передачи СМС-кодом», — предупредил специалист.

Русяев призвал проявлять осторожность и скептицизм, а также не передавать деньги или личные данные без официальной проверки. Необходимо требовать документы, лицензии и выписки, подтверждающие легальность деятельности. Кроме того, юрист напомнил, что государственные органы, банки и операторы связи не имеют права вести беседы в иностранных мессенджерах.