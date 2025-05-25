Юрист Русяев сообщил, что учащийся может пойти в туалет во время экзамена в сопровождении наблюдателя

Юрист Илья Русяев разъяснил правила посещения туалетов во время Единого государственного экзамена. По информации NEWS.ru, наблюдатели на ЕГЭ не имеют права заходить в туалетную кабинку вместе с учеником.
Во время проведения ЕГЭ за выпускниками внимательно следят, чтобы исключить использование подсказок и шпаргалок. Особое внимание уделяется правилам поведения в туалетах.
Юрист пояснил, что учащийся может пойти в туалет во время экзамена только в сопровождении наблюдателя или сотрудника школы. Это необходимо для предотвращения возможной помощи или использования шпаргалок. Однако сопровождающий должен оставаться за пределами туалетной кабинки. Закон разрешает наблюдение только до входа в кабинку и после выхода из нее. В ином случае это будет нарушением личной неприкосновенности, написала Neva.Today.
В случае нарушения прав ученика родители могут обратиться с жалобой в прокуратуру или подать исковое заявление в суд.
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