Юрист Русяев сообщил, что работа тарологов находится в условной серой зоне

Юрист Илья Русяев осветил правовые аспекты деятельности тарологов в России. Соответствующие занятия в настоящий момент находятся в условной серой зоне, отметил он в беседе с RT .

Как пояснил эксперт, тарологи вправе вести коммерческую деятельность легальным образом, однако объективно проверить качество и достоверность предоставляемых ими консультаций практически невозможно.

«Деятельность тарологов в России не подпадает под специальное регулирование, аналогичное, например, медицинской или образовательной сфере. Однако отсутствие отдельного правового режима не означает, что такая деятельность полностью выпадает из юридического поля», — добавил специалист.

По его словам, тарологи могут зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или оформить статус самозанятого лица. В обоих случаях они обязаны платить налоги и вести документацию.