Юрист Русяев сообщил, что пользоваться рабочим компьютером в личных целях можно при прямом разрешении

Юрист Илья Русяев в беседе с RT пояснил, что в российском трудовом законодательстве нет нормы, которая бы давала сотруднику безусловное право использовать служебное устройство для личных нужд.

По словам эксперта, работник обязан добросовестно выполнять трудовые обязанности и соблюдать дисциплину.

«Работодатель вправе устанавливать порядок использования имущества через локальные нормативные акты, правила внутреннего трудового распорядка», — отметил специалист.

Он пояснил, что использовать служебную технику в личных целях можно только при условии получения прямого разрешения от руководителя. Важно, чтобы такое занятие не мешало работе и не создавало угрозы утечки данных.