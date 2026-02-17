Юрист Русяев сообщил, что новый профессиональный стандарт для врачей расширит их обязанности при ЧС

Новый профессиональный стандарт для врачей, утвержденный Министерством труда России, расширяет зону ответственности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Об этом сообщил «Известиям» юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

По словам эксперта, в стандарте впервые закреплена отдельная трудовая функция — организация и оказание медицинской помощи при ЧС, включая медицинскую эвакуацию. В рамках этой функции прописаны семь конкретных трудовых действий, таких как медицинская сортировка, определение очередности помощи, оценка события по критериям ЧС, координация работы старшей бригады, взаимодействие с экстренными службами и организация сортировочной площадки.

Русяев подчеркнул, что стандарт вступает в силу с 1 сентября 2026 года и не устанавливает новых видов ответственности, но конкретизирует круг обязанностей врача в ЧС. Это может косвенно расширить зону риска для медицинских работников, поскольку в случае разбирательств будет ориентир для оценки надлежащего исполнения обязанностей.

Юрист отметил, что при анализе действий врача в условиях ЧС центральным вопросом будет: действовал ли врач в рамках установленных алгоритмов и реальных возможностей на месте или допустил необоснованное бездействие.