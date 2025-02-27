Юрист Русяев сообщил, что банки не могут взимать комиссию за покупку долларов

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в беседе с NEWS.ru заявил, что российские банки не вправе взимать комиссию за покупку новых долларов.
По его словам, такие действия нарушают законодательство и ущемляют права клиентов. Русяев пояснил, что валютно-обменные операции регулируются соответствующими нормами, и банки не могут устанавливать дополнительные сборы, не указанные в официальных тарифах, особенно если речь идет о сборе за получение банкнот определенного выпуска.
Юрист добавил, что практика взимания комиссий за купюры нового образца создает необоснованные барьеры для свободного оборота денежных средств. Покупка наличной иностранной валюты производится по установленному банком курсу, который уже учитывает все сопутствующие расходы.
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