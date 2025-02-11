Юрист Русяев: решение КС по пенсии по случаю потери кормильца учитывает реалии современной медицины

Решение Конституционного суда РФ, учитывающее реалии современной медицины, значительно меняет правила назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с RT .

По его словам, один из главных вопросов — определение четких условий, при которых дети, рожденные после смерти отца, смогут получать соответствующие выплаты.

«В числе таких критериев могут быть подтвержденное намерение умершего родителя завести ребенка с использованием репродуктивных технологий, наличие его страхового стажа и судебное признание отцовства», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что в настоящее время технологии дают возможность хранить генетический материал и применять его даже спустя много лет после смерти донора. Решение КС позволяет внести ясность в регулирование постмортального зачатия.