Юрист Русяев рассказал об увеличении штрафов за ненадлежащее воспитание детей

Юрист Илья Русяев сообщил в беседе с RT , что Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей.

Специалист рассказал об увеличении штрафов за соответствующее нарушение. Новый диапазон составляет от 500 до двух тысяч рублей. Реализация инициативы направлена на более эффективное воздействие на родителей, которые пренебрегают своими обязанностями.

По словам юриста, меры связаны с увеличением числа обращений о пассивном или демонстративном отказе матерей и отцов участвовать в жизни детей. Профилактические инструменты позволят быстрее реагировать на проблемы в семьях.