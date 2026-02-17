Юрист Русяев рассказал о возможности оспорить завещание

По его словам, первый механизм связан с правом пережившего супруга на выдел супружеской доли. Второй — с обязательной долей для несовершеннолетних и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, а также его супруга и родителей. Третий механизм — судебное оспаривание завещания.

Юрист подчеркнул, что даже при планировании оспаривания завещания важно учитывать срок принятия наследства. Согласно статье 1154 ГК РФ, он составляет шесть месяцев со дня открытия.