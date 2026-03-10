Юрист Русяев рассказал о наказании для владельца собаки, которая лает по ночам

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал RT , что гражданин вправе привлечь соседа к ответственности за собаку, которая мешает спать по ночам.

По его словам, ситуацию, когда собака лает с вечера до утра, а сосед не предпринимает никаких действий, знают многие дачники и жители частного сектора. Однако у пострадавших есть правовые инструменты для решения проблемы.

Основанием для привлечения к ответственности служит федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Он обязывает владельца при содержании питомца соблюдать права и законные интересы соседей. Если собака систематически нарушает покой, владелец может быть оштрафован по ст. 8.52 КоАП России.

За первое нарушение гражданину могут вынести предупреждение, в дальнейшем штрафы составят от 1,5 до 3 тысяч рублей. Региональные законы о тишине предусматривают дополнительные штрафы за непринятие мер по прекращению лая собак в ночное время. Например, в Воронежской области они варьируются от 500 до 4 тысяч рублей.

Если ночной лай причинил доказуемый вред здоровью соседа, например, бессонницу или обострение хронических заболеваний, штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей.

Юрист посоветовал начать с разговора с соседом и зафиксировать его в переписке. Если реакции нет, следует обращаться к участковому уполномоченному полиции, который обязан провести проверку и составить протокол. Полезно заранее собрать доказательства: видеозаписи с отметкой времени, показания других соседей, замеры уровня шума.