Юрист Русяев рассказал, что за шумный скандал в квартире грозит штраф до 2000 рублей

Юрист Илья Русяев сообщил NEWS.ru , что за громкие скандалы с криками и битьем посуды в квартире в тихие часы могут оштрафовать на сумму до 2000 рублей.

По словам эксперта, прямого наказания за ругань нет, но ответственность наступает за конкретные нарушения: шум, мелкое хулиганство, оскорбления, повреждение чужого имущества, побои или угрозы. Чаще всего соседи получают штрафы за нарушение тишины.

Правила устанавливаются законами субъекта России. Например, в Москве за такое нарушение выносят предупреждение или штраф для граждан до 2000 рублей. В других регионах суммы могут отличаться.

Если конфликт с криками и дебошем выходит за пределы квартиры — в подъезд или на улицу, то может быть применена статья о мелком хулиганстве. В таком случае штраф достигает 2500 рублей, также виновникам шума может грозить административный арест до 15 суток, подчеркнул специалист.