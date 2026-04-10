Юрист Русяев предупредил о штрафах за выбивание ковра на балконе

Юрист Илья Русяев предупредил в беседе с «Москвой 24» , что россиянам могут выписать штраф в размере тысячи рублей за выбивание ковра на балконе.

По словам эксперта, в России нет единого закона, который бы прямо регулировал такое поведение. Однако статья 17 Жилищного кодекса РФ требует использовать жилплощадь с учетом прав и законных интересов соседей, а также санитарно-гигиенических требований. Дополнительно соблюдать интересы других жильцов обязывает статья 30.

Если пыль во время выбивания ковра летит на придомовую территорию и в окна соседей, можно получить штраф по статье 6.4 КоАП РФ. Для граждан он составит от 500 до 1 тысячи рублей.