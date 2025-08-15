Юрист Русяев предупредил о наказании за продажи лекарств без рецепта

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в беседе с RT пояснил, какие меры наказания предусмотрены за покупку сильнодействующих препаратов без назначения врача. По его словам, чаще всего ответственность несет не покупатель, а аптека и ее сотрудники.

Он отметил, что в соответствии со статьей 14.4.2 КоАП РФ административная ответственность наступает для фармацевтов и аптек. Для первых предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей, для вторых — до 200 тысяч. Гражданин, приобретающий лекарства без рецепта, не подпадает под административную ответственность, кроме случаев с препаратами, содержащими сильнодействующие вещества, написал сайт aif.ru.

Русяев уточнил, что за покупку таких препаратов в крупном объеме предусмотрена уголовная ответственность по статье 234 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы до трех лет, а при особо крупном размере — до восьми лет. За приобретение небольших количеств препаратов предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток по статье 6.8 КоАП РФ.