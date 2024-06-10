Юрист Русяев: посетитель может не платить в ресторане за некачественное блюдо

Счет в ресторане можно не оплачивать в случае, если принесли некачественное блюдо или не тот заказ. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, ресторан обязан оказать услугу строго в соответствии с заказом. Если еда пересоленная или недоваренная, посетитель имеет право отказаться платить. Такие же правила действуют в случае нарушения температуры, например, при подаче мороженого или пиццы.

При отказе ресторана как-то урегулировать конфликтную ситуацию можно обратиться в Роспотребнадзор, отметил Русяев.