Юрист Русяев поддержал предложение приравнять электросамокатчиков к водителям

Минтранс России выступил с предложением приравнять пользователей электросамокатов к водителям. Это необходимо для регулирования движения в городах, где электросамокаты стали частью транспортного потока, но до сих пор оставались без четкого правового статуса, объяснил RT юрист Илья Русяев.

По его словам, приравнивание СИМ к транспортным средствам означает, что владельцы электросамокатов будут обязаны соблюдать правила движения, ориентироваться на дорожные знаки и ограничения скорости. Одним из ключевых пунктов предложения является ограничение скорости при сближении с пешеходами — не более 10 километров в час.

Кроме того, закрепляется принцип приоритета пешехода: пользователи СИМ не смогут требовать уступить им дорогу и подавать звуковые сигналы с этой целью. Также вводится запрет на совместное использование одного самоката несколькими людьми, разрабатываются критерии разграничения между электросамокатами, велосипедами и мопедами.