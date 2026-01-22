Юрист Русяев отметил, что работодатель может законно ограничить использование личного телефона

Бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT пояснил, что работодатель может законно ограничить использование личного телефона на рабочем месте, но лишь соблюдая трудовое законодательство и должным образом оформив данное правило.

Эксперт подчеркнул, что подобные ограничения должны быть зафиксированы в правилах внутреннего распорядка или другом локальном акте, с которым работников знакомят под подпись. Обычно такие меры принимаются ради охраны труда и обеспечения производственной безопасности.

При этом, как отметил Русяев, личный телефон остается собственностью работника, и работодатель не имеет права его изымать или контролировать содержимое. «Принудительно изымать телефоны работодатель не может. Трудовым законодательством не предусмотрено право на изъятие личных вещей работников», — отметил эксперт.

За нарушение запрета могут быть применены дисциплинарные взыскания — замечание, выговор или, в случае повторных нарушений, увольнение. Однако штрафовать сотрудников незаконно.

Есть исключения: в экстренных ситуациях, при угрозе жизни или необходимости вызвать помощь пользоваться телефоном можно, даже если это противоречит внутренним правилам.