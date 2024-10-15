Юрист Русяев объяснил, что урну с прахом можно в любое время подзахоронить в могилу

Захоронение урны с прахом в уже имеющейся могиле разрешено в любое время, сообщил юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что нет необходимости ждать 15–20 лет, поскольку кремированные останки не представляют санитарно-эпидемиологической угрозы.

По словам эксперта, для того чтобы получить разрешение на повторное захоронение, необходимо обратиться в администрацию кладбища с соответствующим заявлением. Он также отметил, что потребуется предоставить определенные документы, включая свидетельство о смерти и подтверждение родственных связей с ранее захороненным.

Эксперт пояснил, что администрация принимает решение, принимая во внимание состояние могилы, время, прошедшее с момента первого захоронения, и другие обстоятельства.