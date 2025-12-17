Юрист Русяев объяснил, что различие между работающими и неработающими пенсионерами связано с доплатами

Страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров рассчитываются по одной формуле, однако есть ряд нюансов, которые влияют на итоговую сумму выплат. Об этом в беседе с RT рассказал бизнес-консультант, юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, страховая пенсия считается как произведение индивидуального пенсионного коэффициента на стоимость одного балла плюс фиксированная выплата.

«На 2025 год стоимость балла и размер фиксированной части устанавливаются правительством, и при первоначальном назначении пенсии не имеет значения, продолжит человек работать или нет. Разница начинается после назначения», — пояснил специалист.

Юрист отметил, что работающие пенсионеры ежегодно, с 1 августа, получают новые баллы, сформированные взносами работодателя, но не более трех в год. С 2025 года страховые пенсии начнут повышать и тем, кто продолжает трудиться.

Одно из самых заметных различий между работающим и неработающим пенсионером связано с доплатами. Неработающему пенсионеру ст. 12.1 закона № 178‑ФЗ дает право на социальную доплату до регионального прожиточного минимума, если его совокупный доход ниже этой планки. Как только человек устраивается на работу и подлежит обязательному пенсионному страхованию, доплата прекращается на период занятости.

По данным Соцфонда и открытых статистических сводок, к началу 2025 года средний размер пенсии неработающих примерно на 3 тыс. рублей выше, чем у работающих.