Юрист Русяев назвал нарушением штраф за опоздание на работу
Штраф за опоздание на работу является нарушением прав сотрудников. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.
По словам эксперта, в российском законодательстве штраф за опоздание не предусмотрен как допустимая мера воздействия на работника.
«Само по себе опоздание квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины, но мерам материального взыскания оно не подлежит», — напомнил Русяев.
Юрист отметил, что работодатель может применить только три вида наказания: замечание, выговор или увольнение. Любые денежные санкции за нарушение трудовой дисциплины незаконны.
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