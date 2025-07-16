Юрист Русяев назвал нарушением штраф за опоздание на работу

Штраф за опоздание на работу является нарушением прав сотрудников. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с News.ru .

По словам эксперта, в российском законодательстве штраф за опоздание не предусмотрен как допустимая мера воздействия на работника.

«Само по себе опоздание квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины, но мерам материального взыскания оно не подлежит», — напомнил Русяев.

Юрист отметил, что работодатель может применить только три вида наказания: замечание, выговор или увольнение. Любые денежные санкции за нарушение трудовой дисциплины незаконны.