Юрист Русяев назвал маловероятной заморозку работы Wildberries на время судебной тяжбы

Ситуация вокруг маркетплейса Wildberries вызывает обеспокоенность у многих россиян. Вопрос о том, будет ли приостановлена деятельность компании в период разбирательств, прокомментировал Life юрист Илья Русяев.

В первую очередь, стоит отметить, что полная «заморозка» работы такой крупной платформы, как Wildberries, маловероятна с правовой точки зрения. Арбитражный процессуальный кодекс РФ действительно допускает возможность применения обеспечительных мер по иску, включая запрет на определенные действия.

Однако суды, как правило, проявляют осторожность при введении мер, которые могут серьезно отразиться на работе крупных компаний, играющих важную роль в экономике.

Эксперт заметил, что наиболее вероятно будет запрещение внесения изменений в ЕГРЮЛ касательно состава участников, ограничение прав руководства или назначение независимого управляющего. Это позволит поддерживать работу маркетплейса с минимальным вмешательством.